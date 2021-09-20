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futebol

Série C: veja como foram os jogos deste domingo

Grupo A tem mudanças de posição, enquanto chave B tem empate sem gols...
LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 22:00

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 22:00

Crédito: Divulgação/Manaus
O decorrer deste domingo (19) marcou o encerramento da 17ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série C. No Grupo A, o Tombense conseguiu um bom resultado e ganhou posições. Já no Grupo B, o único duelo do dia terminou empatado. Veja o resumo dos jogos:
Grupo A
Manaus 1 x 1 Ferroviário​Jogando na Colina, o Manaus recebeu o Ferroviário, mas ficou no placar igual. Em casa, a equipe amazonense abriu o marcador logo cedo, com Daniel Costa. Contudo, segundos antes do intervalo, Gabriel deixou o dele e igualou o marcador.
Com o empate, o Manaus caiu para o 3° lugar do grupo, visto que o Tombense venceu. Por outro lado, o Ferroviário somou mais um ponto, mas segue fora da zona de classificação para a próxima fase.
Tombense 2 x 1 Santa Cruz​Em Tombos, o Tombense encarou o já rebaixado Santa Cruz. Entretanto, mesmo com o descenso já decretado, a equipe pernambucana saiu na frente com Pipico. Mas, a alegria durou pouco. Minutos depois, Manoel deixou tudo igual. Já no 2° tempo, Rubense deixou o dele e decretou o triunfo dos mandantes.
A vitória somada ao empate do Manaus deu ao Tombense a 2ª posição no grupo. Enquanto isso, o Santa Cruz não sairá da última colocação da chave até o final do torneio.
Botafogo-PB 1 x 0 JacuipenseNo Almeidão, o Botafogo-PB recebeu o Jacuipense em jogo que colocou frente a frente duas equipes com objetivos completamente diferentes na competição. Mesmo com sofrimento, o Belo conseguiu marcar seu gol com Chimbinha quando o duelo já se encaminhava para o fim.​
Com a vitória, a equipe paraibana agora aparece na 4ª colocação, com 26 pontos e depende apenas de si na última rodada para se classificar. Por outro lado, o Jacuipense está a três pontos do Floresta, primeiro time fora do Z2 e tem poucas chances de se salvar.
Grupo B
Ypiranga 0 x 0 Ituano​No Rio Grande do Sul, o Ypiranga recebeu o Ituano. Entretanto, apesar do duelo ter colocado frente a frente duas das melhores equipes do torneio até aqui, o placar foi de 0 a 0.
Como resultado, os dois times não podem mais alcançar o Novorizontino, que terminará a 1ª fase na liderança do Grupo B. O Ituano aparece na 2ª posição, com o Ypiranga um ponto atrás, no 3° posto.

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