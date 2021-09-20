Série C: veja como foram os jogos deste domingo

Crédito: Divulgação/Manaus

O decorrer deste domingo (19) marcou o encerramento da 17ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série C. No Grupo A, o Tombense conseguiu um bom resultado e ganhou posições. Já no Grupo B, o único duelo do dia terminou empatado. Veja o resumo dos jogos:

Grupo A

Manaus 1 x 1 Ferroviário​Jogando na Colina, o Manaus recebeu o Ferroviário, mas ficou no placar igual. Em casa, a equipe amazonense abriu o marcador logo cedo, com Daniel Costa. Contudo, segundos antes do intervalo, Gabriel deixou o dele e igualou o marcador.

Com o empate, o Manaus caiu para o 3° lugar do grupo, visto que o Tombense venceu. Por outro lado, o Ferroviário somou mais um ponto, mas segue fora da zona de classificação para a próxima fase.

Tombense 2 x 1 Santa Cruz​Em Tombos, o Tombense encarou o já rebaixado Santa Cruz. Entretanto, mesmo com o descenso já decretado, a equipe pernambucana saiu na frente com Pipico. Mas, a alegria durou pouco. Minutos depois, Manoel deixou tudo igual. Já no 2° tempo, Rubense deixou o dele e decretou o triunfo dos mandantes.

A vitória somada ao empate do Manaus deu ao Tombense a 2ª posição no grupo. Enquanto isso, o Santa Cruz não sairá da última colocação da chave até o final do torneio.

Botafogo-PB 1 x 0 JacuipenseNo Almeidão, o Botafogo-PB recebeu o Jacuipense em jogo que colocou frente a frente duas equipes com objetivos completamente diferentes na competição. Mesmo com sofrimento, o Belo conseguiu marcar seu gol com Chimbinha quando o duelo já se encaminhava para o fim.​

Com a vitória, a equipe paraibana agora aparece na 4ª colocação, com 26 pontos e depende apenas de si na última rodada para se classificar. Por outro lado, o Jacuipense está a três pontos do Floresta, primeiro time fora do Z2 e tem poucas chances de se salvar.

Grupo B

Ypiranga 0 x 0 Ituano​No Rio Grande do Sul, o Ypiranga recebeu o Ituano. Entretanto, apesar do duelo ter colocado frente a frente duas das melhores equipes do torneio até aqui, o placar foi de 0 a 0.