Série C: Treze x Imperatriz é adiado após 12 casos positivos de Covid-19

Após Goiás e São Paulo, pelo Brasileirão, mais um jogo foi adiado neste domingo por conta de casos positivos de Covid-19: Treze-PB x Imperatriz-MA, válido pela Série C. A CBF comunicou o adiamento por meio de nota oficial, afirmando que confirmou a contaminação em 12 dos 19 jogadores do clube maranhense. Após o episódio, os atletas do clube paraibano treinaram no Estádio Amigão, em Campina Grande. Assista ao vídeo acima!