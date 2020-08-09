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Série C: Treze x Imperatriz é adiado após 12 casos positivos de Covid-19

CBF comunicou o adiamento e ainda não tem uma nova data para a realização da partida...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 20:54

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 20:54

Após Goiás e São Paulo, pelo Brasileirão, mais um jogo foi adiado neste domingo por conta de casos positivos de Covid-19: Treze-PB x Imperatriz-MA, válido pela Série C. A CBF comunicou o adiamento por meio de nota oficial, afirmando que confirmou a contaminação em 12 dos 19 jogadores do clube maranhense. Após o episódio, os atletas do clube paraibano treinaram no Estádio Amigão, em Campina Grande. Assista ao vídeo acima!
O jogo era da primeira rodada do Grupo A da competição. A CBF ainda não definiu uma nova data e afirmou que informará quando tomar a decisão.
Veja a nota oficial da CBF na íntegra:

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