Série C: Tombense vence e garante acesso para a Série B; Novorizontino se complica

A Tombense está na Série B do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o time mineiro derrotou o Manaus por 2 a 1 e garantiu o acesso. No outro jogo do dia, o Ypiranga-RS bateu o Novorizontino. Veja o resumo abaixo:
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Manaus x Tombense
Na Arena da Amazônia, a Tombense entrou com espírito de decisão e venceu o Manaus por 2 a 1. Os gols saíram através de Capa e Jean Lucas. Com o placar, o time mineiro chega aos 10 pontos na chave B. Enquanto isso, o Manaus é o 3º, com 6.
Ypiranga-RS x Novorizontino
No segundo jogo da noite, o Novorizontino até abriu vantagem diante do Ypiranga-RS, mas o time gaúcho conseguiu colocar em prática o poder de reação e conseguiu a virada. O placar deixa o Ypiranga-RS com 5 pontos. O Tigre é o vice-líder, com 6 pontos.