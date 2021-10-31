  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Série C: Tombense vence e garante acesso para a Série B; Novorizontino se complica
Série C: Tombense vence e garante acesso para a Série B; Novorizontino se complica

Tombense confirmou a sua boa campanha e conquistou o acesso diante do Manaus fora de casa...
LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 21:16

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 21:16

Crédito: Tombense venceu o Manaus e garantiu o acesso (Divulgação/Manaus
A Tombense está na Série B do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o time mineiro derrotou o Manaus por 2 a 1 e garantiu o acesso. No outro jogo do dia, o Ypiranga-RS bateu o Novorizontino. Veja o resumo abaixo:
Manaus x Tombense
Na Arena da Amazônia, a Tombense entrou com espírito de decisão e venceu o Manaus por 2 a 1. Os gols saíram através de Capa e Jean Lucas. Com o placar, o time mineiro chega aos 10 pontos na chave B. Enquanto isso, o Manaus é o 3º, com 6.
Ypiranga-RS x Novorizontino
No segundo jogo da noite, o Novorizontino até abriu vantagem diante do Ypiranga-RS, mas o time gaúcho conseguiu colocar em prática o poder de reação e conseguiu a virada. O placar deixa o Ypiranga-RS com 5 pontos. O Tigre é o vice-líder, com 6 pontos.

