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Série C: Tombense leva a melhor contra o Novorizontino; Ypiranga-RS perto da eliminação

Dois jogos foram disputados pela chave B e apenas a Tombense conseguiu sair de campo com a vitória...
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Publicado em 

24 out 2021 às 20:07

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 20:07

Crédito: Tombense segurou o Novorizontino fora de casa (Divulgação/Novorizontino
A 4ª rodada da fase de grupos da Série C teve continuidade neste domingo com dois jogos válidos pela chave B. A única equipe vencedora do dia foi a Tombense. Confira abaixo um resumo:
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Novorizontino x Tombense
No interior paulista, a Tombense não se intimidou com a torcida do Novorizontino. O único gol veio na etapa final com Everton. O Novorizontino até marcou o seu gol, mas ele foi anulado pelo VAR.
Com o placar, a Tombense assume a ponta do grupo com 7 pontos. O Novorizontino vem logo atrás, com 6.
Ypiranga-RS x Manaus
No Colosso da Lagoa, Ypiranga e Manaus bem que tentaram, mas cada time anotou um gol e saiu de campo com o resultado de empate.
Com o placar em casa, o Ypiranga-RS fica com 2 pontos e aparece na lanterna da chave B. O Manaus é o 3º, com 6 pontos.

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