Série C: São José-RS leva a melhor diante do Brusque

Foi dada a largada na 3ª rodada da Série C. Na noite desta quinta-feira, o São José recebeu o Brusque e venceu por 1 a 0. Com o placar, o Zequinha chegou aos 6 pontos e divide a liderança do grupo B com o time de Santa Catarina.Na próxima rodada, o São José recebe o Volta Redonda. O Brusque encara o Ituano, em casa.