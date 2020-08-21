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futebol

Série C: São José-RS leva a melhor diante do Brusque

Dentro de casa, o Zequinha contou com a mira de Xuxa para vencer o time de Santa Catarina...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 22:35

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 22:35

Crédito: Lucas Cardoso/Brusque
Foi dada a largada na 3ª rodada da Série C. Na noite desta quinta-feira, o São José recebeu o Brusque e venceu por 1 a 0. Com o placar, o Zequinha chegou aos 6 pontos e divide a liderança do grupo B com o time de Santa Catarina.Na próxima rodada, o São José recebe o Volta Redonda. O Brusque encara o Ituano, em casa.
O jogo
Com uma temperatura de 7 graus, São José e Brusque fizeram um jogo frio em alguns momentos. O único gol da partida saiu através de Xuxa, que arriscou na falta e contou com a ajuda do goleiro Dida.
Confira a programação da 3ª rodada:
Grupo A
22/08Jacupiense x ManausFerroviário x Vila NovaPaysandu x Treze-PB
23/08Botafogo-PB x Santa Cruz
24/08Imperatriz x Remo
Grupo B
20/08São José-RS 1 x 0 Brusque
22/08Volta Redonda x Tombense
23/08Ituano x LondrinaBoa Esporte x Ypiranga
24/08Criciúma x São Bento

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