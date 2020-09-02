Série C: São Bento e Ypiranga-RS ficam no empate por 1 a 1

No Walter Ribeiro, São Bento e Ypiranga-RS protagonizaram um jogo truncado, que acabou empatado por 1 a 1. Com o resultado, o time paulista está com 1 ponto, na lanterna do grupo B. O clube gaúcho é o sexto, com 5 pontos.Na próxima rodada, o São Bento visita o Londrina. Enquanto isso, o Ypiranga-RS mede forças com a Tombense.
Fora de casa, o Ypiranga tentou colocar o seu ritmo de jogo e pressionava o São Bento, que tinha trabalho para segurar os avanços do rival gaúcho. Apesar do domínio, nada de bola na rede.
Aos poucos, o Bento conseguiu sair para o ataque e começou a criar chances. Na terceira, Bambam contou com as falhas do zagueiro para pegar firme e balançar a rede, 1 a 0.
A chance do empate veio na reta final, mas Neto Pessoa desperdiçou a cobrança de pênalti ao ver o seu chute parar em Lucas Macanhan.
No segundo tempo o jogo mudou de figura. Ao invés de boas oportunidades, o meio-campo ficou travado e o Ypiranga tinha dificuldade de criar. O jeito foi apostar na individualidade de Mossoró, que tinha acabado de entrar e acertou um chute no ângulo, 1 a 1.
A chance de o São Bento sair de campo com a vitória aconteceu aos 35 minutos. No cruzamento de Douglas Assis, Bambam tentou tirar do goleiro e mandou para fora.