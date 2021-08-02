Série C: Santa Cruz afunda na crise; Figueira e São José-RS vencem

A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C teve continuidade neste domingo com três confrontos. O destaque ficou por conta do Santinha, que foi novamente derrotado e afunda a cada jornada do torneio nacional.
Grupo A
Santa Cruz 1 x 2 Manaus
No Arruda, o Santa continuou o seu calvário ao ser derrotado pelo Manaus por 2 a 1. O resultado deixou o time na lanterna do A, com 3 pontos. O Manaus é o 5º, com 14 pontos.
Grupo B
Figueirense 2 x 1 Novorizontino
Aos poucos o Figueirense começa a deixar a má fase de lado e, neste domingo, bateu o Novorizontino. Os gols saíram através de Rodrigo Bassani e Bruno Paraíba. Enquanto isso, Guilherme Queiróz. O Figueira é o 7º, com 13 pontos. O Leão é o vice-líder, com 19 pontos.
São José 4 x 2 Botafogo-SP
No Rio Grande do Sul, o São José não tomou conhecimento do Botafogo e, coma vitória por 4 a 2, fica com 11 pontos, na 8ª colocação. A Pantera é a 5ª, com 16 pontos.