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futebol

Série C: sábado tem definição de time rebaixado e classificado; veja o resumo

Grupos A e B tiveram definições importante visando o futuro dos clubes no restante da competição ou já pensando em 2021...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 21:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2020 às 21:05
Crédito: reprodução/site da CBF
Os jogos deste sábado do Brasileirão da Série C definiram a vida de mais dois times nos grupos A e B.
Confira um resumão deste sábado da Série C, lembrando que Jacuipense e Santa Cruz ainda jogam na segunda-feira (30).
GRUPO A
Treze-PB 1 x 1 Vila Nova-GO
Penúltimo colocado, o Treze vai para a última rodada para decidir se permanecerá na Série C ou fará companhia ao Imperatriz na Série D. Os paraibanos se beneficiaram da derrota do Botafogo-PB ontem para o Paysandu.
Ferroviário 3 x 0 Imperatriz
Os cearenses chegaram aos 22 pontos e escaparam do rebaixamento com a vitória sobre o Imperatriz, que só conseguiu somar um ponto em 17 rodadas.
Manaus 0 x 2 Remo
No confronto direto entre o quinto e quarto colocado, respectivamente, antes do duelo começar, quem levou a melhor foi o Remo. A equipe paraense jogou fora de casa e venceu os rivais por 2 a 0. O resultado fez o time da Nação Azul recuperasse as duas posições que havia perdido na abertura da rodada e garantisse classificação após quatro anos. Com isso, o Manaus deu adeus a chance de classificação.
GRUPO B
São José 2 x 0 Criciúma
O duelo da parte de baixo da tabela deu um respiro ao São José para a fuga do Z-2, já que com a vitória o time subiu para 20 pontos. O Criciúma ainda corre risco para a última rodada.
Brusque 1 x 8 Volta Redonda
Os cariocas foram até Santa Catarina e aplicaram uma senhora goleada nos rivais. Apesar disso, não há mais chance de classificação do Voltaço para a próxima fase, mesmo com derrotas de Tombense e Ituano.
Ituano 1 x 2 Ypiranga
Dentro de casa, no Novelli Júnior, o Ituano perdeu para o Ypiranga e também deixou escapar a garantia de classificação com uma rodada de antecedência.
Boa Esporte 0 x 1 São Bento
No confronto decisivo contra o rebaixamento, o Boa Esporte perdeu para o São Bento por 1 a 0 e está matematicamente na Série D em 2021. O time de Sorocaba conseguiu um último respiro para se salvar ainda na última rodada.
Londrina 2 x 1 Tombense
Os paranaenses não estão matematicamente classificados, mas a vitória deixou o time com um pé na próxima fase. O Londrina assumiu a ponta do grupo B com 28 pontos. O Tombense, com 26 pontos e na quinta colocação, vai para o tudo ou nada na 18ª rodada.

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