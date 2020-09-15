Série C: Rodada de segunda-feira é marcada por confusão e empates

Crédito: Paulo Binda/MyPhoto Press/Lancepress!

Dois jogos encerraram a 6ª rodada do grupo A da Série C. O destaque negativo ficou por conta do jogo entre Treze e Manaus, que encerrou após uma pancadaria generalizada dos jogadores do time paraibano, arbitragem e polícia, que preciso intervir e atacar os atletas com gás de pimenta.Veja o resumo dos jogos

Manaus x Treze

Na Arena da Amazônia, o Treze abriu o placar na etapa final quando Gilvan aproveitou o cruzamento e completou para dentro da rede. O jogo parecia resolvido, mas a arbitragem deu 10 minutos de acréscimos, o que irritou os jogadores paraibanos. Quando o relógio apontou 52 minutos, Hamilton escorou o lateral e Matheusinho surgiu sozinho para empatar. O gol gerou revolta nos atletas do Treze, que depois de muita discussão viu a arbitragem encerrar a partida.

Jacupiense x Ferroviário