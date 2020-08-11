Série C: Rodada de abertura encerra com dois empates

Crédito: Divulgação/Gustavo Oliveira/Londrina

Dois jogos encerraram a rodada inicial da Série C. Em Minas Gerais, Boa Esporte e Volta Redonda protagonizaram um duelo agitado, que ficou empatado por 2 a 2. No último jogo, Dalton salvou o Londrina e o Tubarão empatou sem gols com o Criciúma.Boa Esporte x Volta Redonda

O duelo foi quente desde o começo. Com os dois times inspirados, o Volta Redonda ficou mais perto da vitória com o zagueiro Heitor, que colocou o time em vantagem por duas vezes, porém, o Boa encontrou forças e conseguiu a igualdade graças aos gols de Raphael Luz.

Na próxima rodada, o Boa Esporte visita o Criciúma. Enquanto isso, o Volta Redonda encara o Ituano.

Londrina x Criciúma

Nada de bola na rede no Estádio do Café. Em jogo com pouca qualidade técnica, o Criciúma teve a bola do jogo na etapa final. Em cobrança de pênalti, Michel bateu no canto e Dalton salvou o Tubarão.

No próximo compromisso, o Londrina visita o Ypiranga. Enquanto isso, o Criciúma mede forças com o Boa Esporte.

Confira os resultados da 1ª rodada da Série C:

08/08São José 1 x 0 São BentoItuano 3 x 0 TombenseBrusque 2 x 1 Ypiranga-RSPaysandu 0 x 0 Santa CruzManaus 1 x 1 Vila Nova

09/08Jacupiense-BA 1 x 2 RemoFerroviário 2 x 0 Botafogo-PB*Treze x Imperatriz-MA - Adiado