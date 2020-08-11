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futebol

Série C: Rodada de abertura encerra com dois empates

Boa Esporte, Volta Redonda, Londrina e Criciúma começaram as campanhas com empates...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 22:11

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 22:11

Crédito: Divulgação/Gustavo Oliveira/Londrina
Dois jogos encerraram a rodada inicial da Série C. Em Minas Gerais, Boa Esporte e Volta Redonda protagonizaram um duelo agitado, que ficou empatado por 2 a 2. No último jogo, Dalton salvou o Londrina e o Tubarão empatou sem gols com o Criciúma.Boa Esporte x Volta Redonda
O duelo foi quente desde o começo. Com os dois times inspirados, o Volta Redonda ficou mais perto da vitória com o zagueiro Heitor, que colocou o time em vantagem por duas vezes, porém, o Boa encontrou forças e conseguiu a igualdade graças aos gols de Raphael Luz.
Na próxima rodada, o Boa Esporte visita o Criciúma. Enquanto isso, o Volta Redonda encara o Ituano.
Londrina x Criciúma
Nada de bola na rede no Estádio do Café. Em jogo com pouca qualidade técnica, o Criciúma teve a bola do jogo na etapa final. Em cobrança de pênalti, Michel bateu no canto e Dalton salvou o Tubarão.
No próximo compromisso, o Londrina visita o Ypiranga. Enquanto isso, o Criciúma mede forças com o Boa Esporte.
Confira os resultados da 1ª rodada da Série C:
08/08São José 1 x 0 São BentoItuano 3 x 0 TombenseBrusque 2 x 1 Ypiranga-RSPaysandu 0 x 0 Santa CruzManaus 1 x 1 Vila Nova
09/08Jacupiense-BA 1 x 2 RemoFerroviário 2 x 0 Botafogo-PB*Treze x Imperatriz-MA - Adiado
10/08Boa Esporte 2 x 2 Volta RedondaLondrina 0 x 0 Criciúma

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