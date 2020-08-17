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Série C: Remo e Ypiranga-RS vencem na rodada de domingo

Paraenses e gaúchos foram felizes na rodada e saíram de campo com os sonhados três pontos...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 22:49

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 22:49

Crédito: Samara Miranda/Remo
A 2ª rodada da Série C teve continuidade neste domingo com dois jogos. O grande destaque ficou por conta do Remo, que assumiu a liderança do grupo A. No outro duelo do dia, o Ypiranga-RS conheceu o primeiro triunfo.Veja abaixo o resumo dos jogos:
Remo x Ferroviário
No Mangueirão, Fresdson e Eduardo Ramos foram os responsáveis por dar a vitória ao Remo. Wellington Rato descontou para o Ferroviário, mas ficou nisso.
Na próxima rodada, o Remo encara o Imperatríz-MA, fora de casa. Enquanto isso, o Ferroviário mede forças com o Vila Nova.
Ypiranga x Londrina
No Colosso da Lagoa, o Ypiranga-RS recebeu o Londrina e sacramentou a sua vitória na etapa inicial, com dois gols de Fernandinho. No segundo tempo, Marcondes descontou em cobrança de escanteio, mas a reação do Tubarão ficou por aí. Na próxima rodada, o Ypiranga visita o Boa Esporte, em Belo Horizonte. Já o Londrina encara o Ituano, no interior de São Paulo.
Confira os resultados da 2ª rodada:
13/08São Bento x Brusque
15/08Tombense 4 x 0 São JoséVila Nova 2 x 0 PaysanduCriciúma 3 x 1 Boa Esporte
16/08Ypiranga-RS 2 x 1 LondrinaRemo 2 x 1 Ferroviário
17/08Volta Redonda x ItuanoBotafogo-PB x ManausSanta Cruz x Treze-PB

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