Série C: Remo e Ypiranga-RS vencem na rodada de domingo

Crédito: Samara Miranda/Remo

A 2ª rodada da Série C teve continuidade neste domingo com dois jogos. O grande destaque ficou por conta do Remo, que assumiu a liderança do grupo A. No outro duelo do dia, o Ypiranga-RS conheceu o primeiro triunfo.Veja abaixo o resumo dos jogos:

Remo x Ferroviário

No Mangueirão, Fresdson e Eduardo Ramos foram os responsáveis por dar a vitória ao Remo. Wellington Rato descontou para o Ferroviário, mas ficou nisso.

Na próxima rodada, o Remo encara o Imperatríz-MA, fora de casa. Enquanto isso, o Ferroviário mede forças com o Vila Nova.

Ypiranga x Londrina

No Colosso da Lagoa, o Ypiranga-RS recebeu o Londrina e sacramentou a sua vitória na etapa inicial, com dois gols de Fernandinho. No segundo tempo, Marcondes descontou em cobrança de escanteio, mas a reação do Tubarão ficou por aí. Na próxima rodada, o Ypiranga visita o Boa Esporte, em Belo Horizonte. Já o Londrina encara o Ituano, no interior de São Paulo.

Confira os resultados da 2ª rodada:

13/08São Bento x Brusque

15/08Tombense 4 x 0 São JoséVila Nova 2 x 0 PaysanduCriciúma 3 x 1 Boa Esporte

16/08Ypiranga-RS 2 x 1 LondrinaRemo 2 x 1 Ferroviário