Série C: Remo e Paysandu vencem e aparecem no G-4

O domingo foi de continuação da 14ª rodada da Série C. Nos dois jogos do dia, melhor para Remo e Paysandu, que se consolidaram na zona de classificação da chave A.Remo x Treze
No Mangueirão, Salatiel anotou o gol de pênalti do Remo e deu a vitória ao time paraense. Com o placar, a equipe fica na vice-liderança da chave A, com 26 pontos. O Treze é o 8º colocado, com 16 pontos.
Jacupiense x Paysandu
Após um primeiro tempo agitado, o Paysandu conseguiu o seu gol da vitória em cobrança de pênalti. Juninho foi derrubado na área e Uilliam Barros bateu com categoria para dar os três pontos ao Papão. Agora, a equipe está na 4ª posição, com 19 pontos. O Jacupiense é o 7º, com 17 pontos.