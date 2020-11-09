Série C: Remo e Paysandu vencem e aparecem no G-4

Crédito: Divulgação/Samara Miranda/Remo

O domingo foi de continuação da 14ª rodada da Série C. Nos dois jogos do dia, melhor para Remo e Paysandu, que se consolidaram na zona de classificação da chave A.Remo x Treze

No Mangueirão, Salatiel anotou o gol de pênalti do Remo e deu a vitória ao time paraense. Com o placar, a equipe fica na vice-liderança da chave A, com 26 pontos. O Treze é o 8º colocado, com 16 pontos.

Jacupiense x Paysandu