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futebol

Série C: Rampi analisa vitória e divide marca pessoal: 'Trabalho em equipe'

São José permaneceu no Brasileiro Série ao bater o Oeste, por 1 a 0, no último sábado. O goleiro do Zeca foi um dos destaques do time marcando três gols na competição...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 19:28

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 19:28
Crédito: Rampi analisou mais uma vitória do São José-RS (Divulgação/São José
A vitória sobre o Oeste, por 1 a 0, no último sábado, pelo Brasileiro Série C, afastou qualquer possibilidade de rebaixamento do São José. O goleiro Fábio Rampi, um dos destaques da equipe na competição nacional, analisou o triunfo.
"Foi uma vitória muito importante pra nós. Era decisão, foi essa a forma que encaramos e felizmente conseguimos o resultado que precisávamos", vibrou um dos ídolos do Zeca. A Série C foi especial para o atleta por outro motivo: Rampi se isolou na terceira posição dos maiores goleiros-artilheiros da história do futebol brasileiro, com 24 gols.
Rampi fica atrás somente de Márcio, com 40, e Rogério Ceni, com 131."Os gols acontecem pelo trabalho em equipe. Fico feliz em poder ajudar da forma que for possível, mas o mais importante sempre serão as vitórias da equipe", falou.
E Rampi já projetou a última rodada da Série C, quando enfrenta o Ypiranga-RS, neste sábado, às 17h, no Passo D'Areia. A ideia do goleiro é do São José propor a partida.
"Vamos enfrentar um equipe qualificada, que está classificada então termos bastante trabalho. Vamos jogar em casa, por isso vamos propor jogo e buscar a vitória sempre", finalizou o atleta.

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