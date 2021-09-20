Série C: Rampi analisa vitória e divide marca pessoal: 'Trabalho em equipe'

Crédito: Rampi analisou mais uma vitória do São José-RS (Divulgação/São José

A vitória sobre o Oeste, por 1 a 0, no último sábado, pelo Brasileiro Série C, afastou qualquer possibilidade de rebaixamento do São José. O goleiro Fábio Rampi, um dos destaques da equipe na competição nacional, analisou o triunfo.

"Foi uma vitória muito importante pra nós. Era decisão, foi essa a forma que encaramos e felizmente conseguimos o resultado que precisávamos", vibrou um dos ídolos do Zeca. A Série C foi especial para o atleta por outro motivo: Rampi se isolou na terceira posição dos maiores goleiros-artilheiros da história do futebol brasileiro, com 24 gols.

Rampi fica atrás somente de Márcio, com 40, e Rogério Ceni, com 131."Os gols acontecem pelo trabalho em equipe. Fico feliz em poder ajudar da forma que for possível, mas o mais importante sempre serão as vitórias da equipe", falou.

E Rampi já projetou a última rodada da Série C, quando enfrenta o Ypiranga-RS, neste sábado, às 17h, no Passo D'Areia. A ideia do goleiro é do São José propor a partida.