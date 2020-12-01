futebol

Série C: Pelo Grupo A, Jacuipense derrota o Santa Cruz

Resultado decretou a segunda derrota seguida do Tricolor, já classificado, em sua chave...
30 nov 2020 às 22:11

Crédito: reprodução/site da CBF
Com o complemento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Santa Cruz recebeu o Jacuipense no Estádio de Pituaçu, em Salvador, na noite desta segunda-feira (30), pela chave A.Buscando mais uma vitória na competição, o Leão conseguiu surpreender a equipe pernambucana. Com seu gol marcado aos 35 do segundo tempo com Levi, os donos da casa subiram para a 5ª colocação chegando aos 24 pontos, porém não tem mais chances de classificação. Já o Tricolor, que acabou sofrendo seu segundo revés seguido na competição, manteve-se com seus 36 pontos na liderança.
Confira abaixo outros resultados da 17ª rodada:
Grupo A
Paysandu 1x0 Botafogo-PBTreze 1x1 Vila NovaFerroviário 7x0 ImperatrizManaus 0x2 Remo
Grupo B
São José-RS 2x0 CriciúmaBrusque 1x8 Volta Redonda?Ituano 1x2 Ypiranga-RSBoa Esporte 0x1 São BentoLondrina 2x1 Tombense

