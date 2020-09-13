Série C: Paysandu massacra em dia marcado por empates

Quatro jogos agitaram a 6ª rodada da Série C. O destaque do dia ficou por conta do Paysandu, que dentro de casa, goleou o Imperatriz-MA por 6 a 1. O resultado deixou o Papão na quinta colocação da chave A, com 7 pontos. O time do Maranhão é o lanterna, com apenas 1 ponto.Nos outros três confrontos do dia nenhum vencedor. O São José-RS não conseguiu bater o Boa Esporte (0 x 0), a Tombense tropeçou contra o São Bento (1 x 1) e o Botafogo-PB ficou na igualdade diante do Vila Nova (0 x 0).