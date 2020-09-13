Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Série C: Paysandu massacra em dia marcado por empates

Papão não tomou conhecimento do Imperatriz-MA e foi único vencedor do dia...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 22:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 22:52
Crédito: Divulgação/Jorge Luiz
Quatro jogos agitaram a 6ª rodada da Série C. O destaque do dia ficou por conta do Paysandu, que dentro de casa, goleou o Imperatriz-MA por 6 a 1. O resultado deixou o Papão na quinta colocação da chave A, com 7 pontos. O time do Maranhão é o lanterna, com apenas 1 ponto.Nos outros três confrontos do dia nenhum vencedor. O São José-RS não conseguiu bater o Boa Esporte (0 x 0), a Tombense tropeçou contra o São Bento (1 x 1) e o Botafogo-PB ficou na igualdade diante do Vila Nova (0 x 0).
Confira os resultados da rodada:
10/09Volta Redonda 1 x 2 Ypiranga
11/09Ituano 2 x 2 Criciúma
12/09São José 0 x 0 Boa EsporteTombense 1 x 1 São BentoBotafogo-PB 0 x 0 Vila NovaPaysandu 6 x 1 Imperatriz-MA
13/09Santa Cruz x Remo
14/09Manaus x TrezeJacupiense x Ferroviário-CE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

boa esporte paysandu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados