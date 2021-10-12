Série C: Paysandu e Botafogo-PB ficam no empate sem gols

Chegou ao fim a 2ª rodada da Série C. Na noite desta segunda-feira, Paysandu e Botafogo-PB ficaram no empate sem gols.
Com o placar, o Papão encerra na 3ª colocação da chave A, com 2 pontos. O Belo é o lanterna do grupo, com 1 ponto.
Calendário
Na próxima rodada, o Paysandu visita o Ituano, no interior paulista. O Botafogo encara o Criciúma, fora de casa.
Classificação do Grupo A
1º Criciúma - 4 pts
2º Ituano – 3 pts
3º Paysandu – 2 pts
4º Botafogo-PB – 1 pto