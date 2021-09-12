Série C: Paraná quase rebaixado; grupo A sem gols

A 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro teve continuidade neste domingo e três confrontos agitaram o dia. Confira abaixo o resumo:
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Grupo A
Tombense x Floresta
Em Tombos, a Tombense tentou de todas as maneiras vencer o Floresta, mas a trave impediu que o time da casa vencesse. No fim, o empate sem gols deixou a Tombense com 24 pontos. O Floresta é o 8º, com 17 pontos.
Manaus x Botafogo-PB
No outro jogo da chave A, Manaus e Botafogo-PB pouco fizeram ao longo dos 90 minutos e terminaram sem gols. O Manaus é o líder, com 25 pontos. O Belo é o 4º, com 23 pontos.
Grupo B
Paraná x Mirassol
No último jogo do dia, o Paraná se afundou na zona de rebaixamento. Com gol de Mateus Anderson, o Mirassol venceu o Tricolor por 1 a 0 e praticamente sacramentou a sua permanência na Série C. O Tricolor é o 9º, com 13 pontos.