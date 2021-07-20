Série C: Novorizontino vence e afunda o Paraná

Na Vila Capanema, o Novorizontino bateu o Paraná por 2 a 0, em jogo que sacramentou a 8ª rodada da fase de grupos da Série C.
Classificação
Com o triunfo, o Novorizontino chega aos 16 pontos e divide a liderança da chave B. O Tricolor é o penúltimo do grupo, com 7 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Paraná encara o Oeste, fora de casa. Enquanto isso, o Novorizontino encara o Ypiranga-RS, em casa.
Gols
O Novorizontino começou a construir a vitória aos 16 minutos da etapa final através de Michel Douglas. O gol que bateu o martelo da vitória veio na etapa final, na casa dos 37 minutos. Em contra-ataque, Danielzinho bateu forte e estufou a rede.