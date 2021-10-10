Série C: Novorizontino é o único vencedor do sábado

Crédito: Novorizontino venceu o Ypiranga-RS em casa (Divulgação/Guilherme Videira/Novorizontino

A 2ª rodada da Série C teve início neste sábado com dois confrontos pela chave B. O único vencedor foi o Novorizontino. Confira abaixo um resumo dos jogos.

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Tombense x Manaus

Após segurar a pressão dos mandantes na etapa inicial, o Manaus abriu o placar no 2º tempo com Gabriel Davis. A Tombense não perdeu o embalo e chegou a virar o marcador através de Jean Lucas e Rubens. Porém, nos minutos finais, Daniel Costa levantou e Denilson deixou tudo igual, 2 a 2.

Novorizontino x Ypiranga-RS

No interior paulista, o Novorizontino sofreu, mas conseguiu a sua primeira vitória. O gol veio em cobrança de pênalti de Pereira. O lance gerou muita reclamação dos visitantes, mas definiu o triunfo para o Tigre.

Calendário da 3ª Rodada

Manaus x Ypiranga-RS