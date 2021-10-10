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futebol

Série C: Novorizontino é o único vencedor do sábado

Grupo B teve dois jogos e o Tigre conseguiu vencer dentro de casa...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 00:48

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 00:48

Crédito: Novorizontino venceu o Ypiranga-RS em casa (Divulgação/Guilherme Videira/Novorizontino
A 2ª rodada da Série C teve início neste sábado com dois confrontos pela chave B. O único vencedor foi o Novorizontino. Confira abaixo um resumo dos jogos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Tombense x Manaus
Após segurar a pressão dos mandantes na etapa inicial, o Manaus abriu o placar no 2º tempo com Gabriel Davis. A Tombense não perdeu o embalo e chegou a virar o marcador através de Jean Lucas e Rubens. Porém, nos minutos finais, Daniel Costa levantou e Denilson deixou tudo igual, 2 a 2.
Novorizontino x Ypiranga-RS
No interior paulista, o Novorizontino sofreu, mas conseguiu a sua primeira vitória. O gol veio em cobrança de pênalti de Pereira. O lance gerou muita reclamação dos visitantes, mas definiu o triunfo para o Tigre.
Calendário da 3ª Rodada
Manaus x Ypiranga-RS
Tombense x Novorizontino

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