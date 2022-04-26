Série C: Mirassol e Paysandu ficam no empate

No interior paulista, Mirassol e Paysandu fecharam a 3ª rodada da Série C e ficaram no empate por 1 a 1. O resultado deixa o Mirassol na 3ª colocação, com 7 pontos. O Papão é o 8º, com 5 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Mirassol encara o Figueirense, fora de casa. O Paysandu mede forças com o Ypiranga-RS, em casa.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Paysandu soube se colocar no campo ofensivo e deu trabalho ao Mirassol. Melhor em campo, o gol parecia questão de tempo e veio ainda na etapa inicial. Robinho levantou na grande área e Marlon abriu o placar, 1 a 0.

Na etapa final foi a vez do Mirassol de colocar a bola no chão e dominar o confronto no meio-campo. Diante da pressão, os paulistas conseguiram a igualdade na casa dos 27 minutos. Léo Duarte cabeceou e venceu o goleiro, 1 a 1.