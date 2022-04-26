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futebol

Série C: Mirassol e Paysandu ficam no empate

Papão abriu o placar, mas o time paulista conseguiu a igualdade na etapa final...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 22:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 22:14
No interior paulista, Mirassol e Paysandu fecharam a 3ª rodada da Série C e ficaram no empate por 1 a 1. O resultado deixa o Mirassol na 3ª colocação, com 7 pontos. O Papão é o 8º, com 5 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Mirassol encara o Figueirense, fora de casa. O Paysandu mede forças com o Ypiranga-RS, em casa.
O jogo
Mesmo fora de casa, o Paysandu soube se colocar no campo ofensivo e deu trabalho ao Mirassol. Melhor em campo, o gol parecia questão de tempo e veio ainda na etapa inicial. Robinho levantou na grande área e Marlon abriu o placar, 1 a 0.
Na etapa final foi a vez do Mirassol de colocar a bola no chão e dominar o confronto no meio-campo. Diante da pressão, os paulistas conseguiram a igualdade na casa dos 27 minutos. Léo Duarte cabeceou e venceu o goleiro, 1 a 1.
Crédito: MarcosFreitas/AgênciaMirassol

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