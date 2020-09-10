Série C: Jacupiense derrota Paysandu e cola no G-4

Em jogo isolado pela 5ª rodada da Série C, a Jacupiense bateu o Paysandu por 2 a 1. O resultado deixou a equipe na quinta colocação da chave A. O Papão é o oitavo, com 4 pontos.O jogo
O único gol da etapa inicial veio através de Danilo Rios. Em cobrança de pênalti, ele colocou o Jacupiense em vantagem, 1 a 0.
Na etapa final, o Paysandu conseguiu achar o seu gol de empate na bola parada, que Barros desviou para o fundo da rede, 1 a 1.
Porém, a festa não durou muito e a Jacupiense chegou ao gol da vitória através de Thiaguinho, que aproveitou a falha da marcação rival e deu números finais ao confronto.
Na próxima rodada, o Paysandu recebe o Imperatriz-MA, no sábado e a Jacupiense joga em casa contra o Ferroviário-CE.