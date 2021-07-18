Série C: Ituano vence Ypiranga-RS e divide a liderança; Ferroviário dispara na chave A

Crédito: Miguel Schincariol/Ituano

A 8º rodada da Série C teve continuidade neste domingo com três partidas. Confira abaixo os resultados e como os placares foram construídos.

Grupo A

Volta Redonda x Floresta

No Raulino de Oliveira, o Volta Redonda fez o dever de casa e bateu o Floresta pela vantagem mínima. O placar de 1 a 0 deixou os cariocas na 3ª posição, com 13 pontos. O Floresta é o 8º, com 9 pontos.

Ferroviário x Manaus

O Ferroviário continua irresistível. No Vovozão, o time cearense não tomou conhecimento do Manaus e, com gol de Reinaldo venceu por 1 a 0 e lidera a chave com 14 pontos. O Manaus é o 7º, com 10 pontos.

Grupo B

Ituano x Ypiranga-RS