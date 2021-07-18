Série C: Ituano vence Ypiranga-RS e divide a liderança; Ferroviário dispara na chave A

A 8º rodada da Série C teve continuidade neste domingo com três partidas. Confira abaixo os resultados e como os placares foram construídos.
Grupo A
Volta Redonda x Floresta
No Raulino de Oliveira, o Volta Redonda fez o dever de casa e bateu o Floresta pela vantagem mínima. O placar de 1 a 0 deixou os cariocas na 3ª posição, com 13 pontos. O Floresta é o 8º, com 9 pontos.
Ferroviário x Manaus
O Ferroviário continua irresistível. No Vovozão, o time cearense não tomou conhecimento do Manaus e, com gol de Reinaldo venceu por 1 a 0 e lidera a chave com 14 pontos. O Manaus é o 7º, com 10 pontos.
Grupo B
Ituano x Ypiranga-RS
Em Itu, o Ituano mostrou a sua força e não deu chances ao Ypiranga-RS. Com gols de Igor Henrique e João Victor bateu o time gaúcho por 2 a 1. Agora, ambos estão com 16 pontos e dividem a liderança. O Ypiranga leva a melhor nos critérios de desempate.