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Série C: Ituano vence e assume a liderança do grupo; Criciúma e Botafogo-PB empatam

Com os resultados deste sábado, o Ituano assumiu a liderança do seu grupo na Série C...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 21:44

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 21:44

Crédito: Twitter Ituano / Miguel Schincariol
Neste sábado (16 de outubro), aconteceu a 3ª rodada do grupo C do Campeonato Brasileiro da Série C. O Ituano venceu em casa o Paysandu por 3 a 1 e assumiu a liderança da chave com 6 pontos ganhos. Na outra partida, Criciúma e Botafogo-PB empataram em 0 a 0, em jogo realizado em Santa Catarina. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSITUANO 3 x 1 PAYSANDUMas a vitória do clube paulista não foi fácil como o placar parece mostrar. Logo no início do primeiro tempo, mais precisamente aos 6 minutos, Marlon, de pênalti, abriu o placar para o Papão. A vantagem dos paraenses durou pouco. Aos 11 minutos, Matheus Mancini empatou para a partida. A virada do Ituano veio aos 34, com Gerson Magrão. O gol que sacramentou a vitória do Ituano só veio no fim da etapa complementar, aos 50 minutos, gol de João Victor.
CRICIÚMA 0 x 0 BOTAFOGO-PBOs 3.794 torcedores que foram ao Heriberto Hülse apoiar o Criciúma viram o Tigre “suar sangue” para segurar o Botafogo-PB que, mesmo jogando com dois jogadores a mais (Dudu Vieira e Léo Costa foram expulsos e deixaram o time amarelo e preto com 9 atletas em campo), não conseguiu tirar o zero do placar.
Grupo C1º Ituano 6 pts.2º Criciúma 5 pts.3º Botafogo-PB 2 pts.4º Paysandu 2 pts.

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