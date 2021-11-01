Série C: Ituano garante acesso; Botafogo-PB vence e aumenta chances de subir

Crédito: Twitter Ituano / Caio Marcelo

Neste domingo foram realizados dois jogos pela Série C. Criciúma e Ituano empataram sem gols, resultado que garantiu o acesso da equipe paulista para o Campeonato Brasileiro da Série B. No outro jogo, o Botafogo-PB venceu o Paysandu, tirando as chances matemáticas da equipe Paraense de subir, e ainda se colocou numa situação muito boa para subir.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCriciúma 0 x 0 Ituano

O jogo começou, no estádio Heriberto Hülse, com o Criciúma partindo para cima do Ituano. A pressão foi grande, mas o time paulista conseguiu segurar o empate no primeiro tempo. A equipe de Itu ainda teve a vida facilitada com a expulsão do lateral Claudinho, do Tigre. No segundo tempo, o jogo ficou mais brigado do que jogado. Mesmo assim, o Criciúma ainda tentou, com um jogador a menos, buscar o gol, mas a defesa do Ituano suportou a pressão e garantiu o acesso à Série B de 2022.

Botafogo-PB 1 x 0 Paysandu