Série C: Grupo B embola com resultados do sábado

A 15ª rodada da fase de grupos da Série C teve continuidade neste sábado com seis jogos. O grande volume veio do grupo B, que devido aos resultados viu a disputa pelas vagas no mata-mata ficar apertada.Grupo A
Ferroviário x Jacupiense
No Estádio Domingão, Ferroviário e Jacupiense entraram em campo sonhando com os três pontos e uma vaga no G-4, mas não foi o que aconteceu. No fim, o duelo terminou sem gols e com o Ferrão na 6ª colocação, com 19 pontos. O Jacupiense é o 7º.
Treze x Manaus
No Amigão, o Manaus abriu o placar através de Patric, mas no lance seguinte, o experiente Neto Baiano deixou tudo igual para o Treze. Com a igualdade, o Treze aparece na 8ª colocação, com 17 pontos. O Manaus é o 4º colocado, com 20 pontos.
Grupo B
Ypiranga x Volta Redonda
No Colosso da Lagoa, o Volta Redonda venceu o Ypiranga por 3 a 2 chegou ao 6º lugar, com 23 pontos. O time gaúcho é o 3º, com 24 pontos.
São Bento x Tombense
No Walter Ribeiro, Léo Aquino e Bambam anotaram para o São Bento, mas Keké e Rubens colocaram a Tombense na condição de igualdade. Com o placar, o Bento permanece na zona de rebaixamento, com 13 pontos. O time mineiro é o 5º, com 23 pontos.
Criciúma x Ituano
No Heriberto Hulse, o Ituano conseguiu um ótimo resultado ao derrotar o Criciúma por 2 a 0. Os gols saíram através de Matheus Criciúma e Gabriel. Com o placar, o time de Itu chegou aos 23 pontos, na 4ª posição. O Tigre é o 7º colocado, com 17 pontos.
Londrina x Brusque
No Estádio do Café, o Londrina foi cirúrgico diante do Brusque e com gols de Adenílson e Cesinha venceu por 2 a 1 e chegou aos 24, na vice-liderança. O time catarinense é o líder, com 28 pontos.