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futebol

Série C: Floresta joga bem e derrota o Botafogo-SP

Time cearense mostrou a sua força como visitante e levou a melhor em cima do Pantera...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 22:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 22:10
No estádio Santa Cruz, o Floresta não se intimidou com o Botafogo-SP e levou a melhor por 1 a 0, resultado que coloca o time na vice-liderança, com 10 pontos. A Pantera é a 9ª colocada, com 6 pontos.
Calendário
Na próxima jornada, o Botafogo-SP tenta a recuperação diante do Paysandu, fora de casa. O Floresta mede forças com o Ypiranga-RS.
O jogo
O Floresta visitou o Botafogo-SP no interior paulista e conseguiu envolver o adversário. O gol da vitória veio aos 39 minutos da etapa inicial quando Flávio Torres completou de cabeça.
Com a vantagem, o time visitante deu a bola ao Bota e explorava os espaços. O segundo gol só não veio por falta de precisão na hora de finalizar.
Sem chances de reação, o Botafogo-SP deixou o gramado com o prejuízo do revés dentro de casa e a permanência fora do G-8.
Crédito: RonaldoOliveira/Floresta/ASCOM

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