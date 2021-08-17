Série C: Figueirense leva a melhor diante do Paraná

No encerramento da 12ª rodada da Série C, o Figueirense mediu forças contra o Paraná e venceu por 2 a 0. O resultado deixou o time na 7ª colocação, com 16 pontos. O Tricolor é o penúltimo, com 9 pontos.
Calendário
No sábado, o Figueirense mede forças contra o Mirassol, fora de casa. O Paraná encara o Ituano, no Durval Britto.
Os gols
Na etapa inicia, Rodrigo Bassani recebeu de Renan Luís e abriu o placar para a vitória do Figueirense, no Orlando Scarpelli.
No segundo tempo, a estrela de Andrew brilhou. No cruzamento rasteiro, Diego Tavares não completou e Andrew mandou para dentro da rede, 2 a 0.