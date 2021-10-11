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Série C: em jogo isolado do domingo, Criciúma vence Ituano e assume a ponta do grupo do quadrangular final

Agora, o Tigre é o primeiro colocado da chave com 4 pontos ganhos; já o Galo está em segundo com 3 pontos...
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Publicado em 

10 out 2021 às 22:02

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 22:02

Crédito: Twitter Criciúma E.C./ Celso da Luz
O único jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série C realizado neste domingo foi entre Ituano e Criciúma, partida que aconteceu na cidade de Itu, no estádio Novelli Junior, que recebeu após quase um ano e meio público nas arquibancadas. Pouco mais de mil e cem pessoas viram o time catarinense vencer os paulistas pelo placar de 2 a 0.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOs gols do Criciúma foram marcados um em cada tempo. O primeiro foi anotado por Claudinho, aos 19 minutos do primeiro tempo, que acertou um belíssimo chute da entrada da área. Já o segundo e que decretou a vitória do Tigre foi marcado por Dudu Vieira, aos 36 da etapa complementar, que pegou um belo arremate de primeira sem chances para o goleiro do Ituano.
CALENDÁRIONo dia 16 de outubro, próximo sábado, ambas as equipes voltam a campo pela terceira rodada do Brasileiro da Série C. O Ituano recebe o Paysandu, no Novelli Junior. Já o Criciúma enfrenta o Botafogo-PB, no estádio Heriberto Hülse.

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