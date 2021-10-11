Série C: em jogo isolado do domingo, Criciúma vence Ituano e assume a ponta do grupo do quadrangular final

O único jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série C realizado neste domingo foi entre Ituano e Criciúma, partida que aconteceu na cidade de Itu, no estádio Novelli Junior, que recebeu após quase um ano e meio público nas arquibancadas. Pouco mais de mil e cem pessoas viram o time catarinense vencer os paulistas pelo placar de 2 a 0.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOs gols do Criciúma foram marcados um em cada tempo. O primeiro foi anotado por Claudinho, aos 19 minutos do primeiro tempo, que acertou um belíssimo chute da entrada da área. Já o segundo e que decretou a vitória do Tigre foi marcado por Dudu Vieira, aos 36 da etapa complementar, que pegou um belo arremate de primeira sem chances para o goleiro do Ituano.