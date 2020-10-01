Série C: Em jogo atrasado, Tombense derrota o Criciúma

Em jogo atrasado da 4ª rodada da Série C, a Tombense levou a melhor diante do Criciúma por 1 a 0. Com o resultado no Almeidão, o time mineiro chega aos 10 pontos, na 6ª colocação. O Tigre é o 4º, com 12 pontos. Ambos estão no grupo B.Na próxima rodada, a Tombense visita o Boa Esporte. Já o Criciúma mede forças com o Brusque, fora de casa.