Série C: Em jogo atrasado, Tombense derrota o Criciúma

Em jogo atrasado da 4ª rodada da Série C, a Tombense levou a melhor diante do Criciúma por 1 a 0. Com o resultado no Almeidão, o time mineiro chega aos 10 pontos, na 6ª colocação. O Tigre é o 4º, com 12 pontos. Ambos estão no grupo B.Na próxima rodada, a Tombense visita o Boa Esporte. Já o Criciúma mede forças com o Brusque, fora de casa.
O jogo
O único gol da partida saiu na casa dos 36 minutos da etapa inicial. Quando era melhor em campo, a Tombense balançou a rede com Gabriel Lima, que aproveitou o cruzamento de Rubens e balançou a rede, 1 a 0.
O Criciúma até tentou encontrar o gol de empate, mas faltou força ao Tigre, que não deu trabalho ao adversário e saiu derrotado.