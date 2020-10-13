futebol

Série C: De virada, Vila Nova derrota o Manaus

Tigre saiu atrás do marcador, mas conseguiu reagir e subir na tabela do grupo A...
LanceNet

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 22:02

Crédito: Reprodução/Instagram Vila Nova
Em jogo isolado pela 10ª rodada da Série B, o Vila Nova não deu chances ao Manaus e venceu por 2 a 1. Com o resultado, o time de Goiânia chegou a vice-liderança da chave A, com 19 pontos. O Manaus é o 7º, com 11 pontos.Os gols
Com apenas 15 minutos de jogo o Manaus liderava o placar. Após cruzamento de Patrick, Hamilton aparece para completar e estufar as redes, 1 a 0.
O empate do Vila aconteceu pouco antes do intervalo. Em cobrança de pênalti, Henan deslocou o goleiro e deixou tudo igual.
A vitória só veio na etapa final. Após cruzamento de Celsinho, Rafhael Lucas apareceu na grande área para completar e dar a vitória ao time vermelho.

