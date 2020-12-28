futebol

Série C: De virada, Remo vence o Ypiranga-RS

Com dois gols de Salatiel, o time paraense chegou a liderança da chave B, com 7 pontos...
Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 00:33

Crédito: Samara Miranda/Remo
No jogo que encerrou a 3ª rodada da fase de grupos da Série C, o Remo confirmou o seu favoritismo e derrotou o Ypiranga-RS por 2 a 1.
Como ficam?
Com o triunfo dentro do Mangueirão, o Remo encerra a jornada na liderança do grupo B, com 7 pontos. O Ypiranga-RS é o lanterna, sem nenhum ponto.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE C
Os gols
Se nos primeiros 45 minutos a bola não visitou o barbante, na etapa final a história foi bem diferente. Aos 15 minutos, Tárik aproveitou o rebote no chute de Jean e colocou o Ypiranga-RS em vantagem.
A reação do Remo só veio aos 23 minutos. No passe de Augusto, Salatiel mostrou a sua eficiência e soltou o pé, 1 a 1.
O gol embalou o time da casa, que novamente chegou ao seu gol com Salatiel. Na cobrança de escanteio, o atacante cabeceou sem chances para o arqueiro, 2 a 1.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado
Imagem de destaque
5 dicas para se preparar para o EAGS e evitar erros que eliminam candidatos

