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futebol

Série C: Criciúma vence e Remo apenas empata com o Imperatriz

Dois jogos fecharam a 3ª rodada do torneio nacional na noite desta segunda-feira...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 22:10

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 22:10
Crédito: Divulgação/Criciúma
Chegou ao fim a 3ª rodada da Série C. Nesta segunda-feira, dois jogos sacramentaram a rodada e o único vencedor foi o Criciúma, que bateu o São Bento. No outro duelo, Imperatriz-MA e Remo não saíram do zero.Confira abaixo os resumos:
Imperatriz-MA x Remo-PA
No Frei Epifânio, Imperatriz e Remo bem que tentaram, mas o placar ficou inalterado. Na primeira etapa o time paraense até jogou melhor e chegou a assustar com Eduardo Ramos, porém, a bola não entrou.
Na etapa final, o Imperatriz saiu um pouco mais e chegou a marcar um gol que foi anulado pela arbitragem. O Remo também teve um gol anulado. Eduardo Ramos desviou para a rede com a mão e o juiz anulou. No fim, muita transpiração e pouca inspiração, que deixou o duelo sem gols.
Com o resultado, o Imperatriz-MA na oitava colocação do grupo A, com um ponto. O Remo é o vice-líder, com sete pontos.
Criciúma x São Bento
O duelo foi equilibrado na etapa inicial. Os dois times criaram boas chances e o Tigre soube converter a sua. Em cobrança de pênalti, o goleiro Agenor balançou a rede. O empate do São Bento veio na reta final através de Fábio Bahia, que anotou um lindo gol.
No segundo tempo o Criciúma veio para decidir e começou a construir o triunfo aos 26 minutos. Léo Ceará aproveitou o cruzamento e pegou de primeira, 2 a 1. Pouco depois, Victor Guilherme aproveitou o erro na saída de bola e tocou para Michel dar números finais ao jogo.
Com o placar, o Tigre tem sete pontos e aparece na vice-liderança da chave B. O São Bento é o lanterna, sem nenhum ponto.

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