Série C: Criciúma vence e Remo apenas empata com o Imperatriz

Crédito: Divulgação/Criciúma

Chegou ao fim a 3ª rodada da Série C. Nesta segunda-feira, dois jogos sacramentaram a rodada e o único vencedor foi o Criciúma, que bateu o São Bento. No outro duelo, Imperatriz-MA e Remo não saíram do zero.Confira abaixo os resumos:

Imperatriz-MA x Remo-PA

No Frei Epifânio, Imperatriz e Remo bem que tentaram, mas o placar ficou inalterado. Na primeira etapa o time paraense até jogou melhor e chegou a assustar com Eduardo Ramos, porém, a bola não entrou.

Na etapa final, o Imperatriz saiu um pouco mais e chegou a marcar um gol que foi anulado pela arbitragem. O Remo também teve um gol anulado. Eduardo Ramos desviou para a rede com a mão e o juiz anulou. No fim, muita transpiração e pouca inspiração, que deixou o duelo sem gols.

Com o resultado, o Imperatriz-MA na oitava colocação do grupo A, com um ponto. O Remo é o vice-líder, com sete pontos.

Criciúma x São Bento

O duelo foi equilibrado na etapa inicial. Os dois times criaram boas chances e o Tigre soube converter a sua. Em cobrança de pênalti, o goleiro Agenor balançou a rede. O empate do São Bento veio na reta final através de Fábio Bahia, que anotou um lindo gol.

No segundo tempo o Criciúma veio para decidir e começou a construir o triunfo aos 26 minutos. Léo Ceará aproveitou o cruzamento e pegou de primeira, 2 a 1. Pouco depois, Victor Guilherme aproveitou o erro na saída de bola e tocou para Michel dar números finais ao jogo.