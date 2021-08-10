Série C: Criciúma bate São José-RS e entra no G-4 da chave B

Crédito: Criciúma venceu mais uma na Série C (Celso da Luz/Criciúma

No encerramento da 11ª rodada da Série C, o Criciúma recebeu o São José-RS e venceu por 2 a 1. O placar deixou o Tigre na 4ª colocação, com 20 pontos. O Zequinha é o 8º, com 11 pontos.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Os gols

O Criciúma abriu o marcador através de Sylvinho. O atacante aproveitou a bobeira da zaga rival e mandou para dentro da rede.

O empate do São José veio ainda na etapa inicial. Após rebote do goleiro Roberto, Jadson não desperdiçou e anotou para o clube gaúcho.