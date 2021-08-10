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futebol

Série C: Criciúma bate São José-RS e entra no G-4 da chave B

Tigre foi bem dentro de casa e conquistou um resultado importante em sua campanha...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 22:20

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 22:20

Crédito: Criciúma venceu mais uma na Série C (Celso da Luz/Criciúma
No encerramento da 11ª rodada da Série C, o Criciúma recebeu o São José-RS e venceu por 2 a 1. O placar deixou o Tigre na 4ª colocação, com 20 pontos. O Zequinha é o 8º, com 11 pontos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Os gols
O Criciúma abriu o marcador através de Sylvinho. O atacante aproveitou a bobeira da zaga rival e mandou para dentro da rede.
O empate do São José veio ainda na etapa inicial. Após rebote do goleiro Roberto, Jadson não desperdiçou e anotou para o clube gaúcho.
O gol da vitória do Criciúma só aconteceu no segundo tempo. Sylvinho, em noite inspirada, aproveitou o cruzamento e estufou as redes, 2 a 1.

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