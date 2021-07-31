Série C: Confira os resultados dos jogos de sábado

A 10ª rodada da Série C teve continuidade neste sábado com quatro partidas. Destaque para a chave A, que teve três jogos e novidades nas primeiras colocações.
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Grupo A
Ferroviário 0 x 0 Botafogo-PB
No Elzir Cabral, Ferroviário e Botafogo-PB não saíram do zero. Com o placar, o Ferrão é o 4º, com 16 pontos. O Belo é o vice-líder, com a mesma pontuação.
Paysandu 1 x 0 Tombense
Na Curuzu, Diego Matos anotou o único gol do confronto e o Paysandu venceu a Tombense pela vantagem mínima. Com o placar, o Papão chegou aos 16 pontos. O time mineiro fica em 5º, com 14 pontos.
Jacupiense 1 x 1 Floresta
Em Pituaçu, o empate por 1 a 1 foi ruim para os dois times. Menos pior para o Floresta, que se manteve fora do Z-4, com 11 pontos. A Jacupiense é a 9ª, com 10 pontos.
Grupo B
Mirassol 2 x 1 Oeste
Em jogo isolado da chave B, Luizão e Macena anotaram os gols do Mirassol e o time da casa chegou aos 13 pontos, na 6ª colocação. O Rubrão é o lanterna, com 3 pontos.