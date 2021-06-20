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futebol

Série C: Confira o resumo dos jogos deste sábado

Cinco duelos foram realizados neste sábado e apenas dois times saíram de campo com a vitória...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 22:42

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 22:42

Crédito: André Moreira/Volta Redonda
Cinco jogos deram sequência a Série C do Campeonato Brasileiro. Se na chave A não houve vencedor, coube ao grupo B representar e agitar a rodada. Confira o resumo abaixo:
Floresta x Botafogo-PB/Paysandu x Volta Redonda
Pela chave A, dois confrontos agitaram o dia e terminaram sem gols. No Domingão, o Manaus ficou no empate sem gols contra o Botafogo-PB e os times permaneceram na parte alta da tabela. Enquanto o Floresta é o 3º, com 6 pontos, o Belo é o 5º, com 5 pontos.
No outro confronto do dia, o Paysandu recebeu o Volta Redonda e também ficaram no empate sem gols. Se o Voltaço ficou na ponta com 7 pontos, o Papão é o 7º.
Novorizontino x São José
No interior de São Paulo, o Novorizontino fez a força do seu elenco prevalecer e, com gol de Felipe Rodrigues chegou aos 10 pontos. O Zequinha, com a derrota é o 9º, com 2 pontos.
Ituano x Paraná
No Novelli Júnior, o Ituano não perdeu tempo contra o Paraná e venceu por 2 a 1. Com gols de Tiago Marques (2), o Galo chegou aos 4 pontos, na 7ª colocação. O Tricolor é o lanterna.
Oeste x Criciúma
Na Arena Barueri, Oeste e Criciúma pouco fizeram e o placar sem gols refletiu o duelo. Com o resultado, o Rubrão fica na 8ª posição, com 2 pontos. O Tigre é o 2º, com 8 pontos.

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