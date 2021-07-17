Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Série C: Com gol na reta final, São José-RS leva a melhor contra o Oeste

Dentro de casa, o Zequinha conseguiu sair de campo com a vitória pela vantagem mínima...
LanceNet

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 22:18

Crédito: Eduardo Torres/São José
Na abertura da 8ª rodada da Série C, o São José recebeu o Oeste e venceu por 1 a 0. Com o placar, o Zequinha chegou aos 8 pontos, o que deixa o time na 7ª colocação da chave B. O Rubrão é o lanterna, com 2 pontos.
O único gol da partida veio na etapa final, quando Éverton Bala quebrou a barreira do Oeste e deu a vitória ao São José na marca dos 44 minutos.
Confira os jogos da 8ª rodada:
Grupo A
17/07
Jacuipiense x Botafogo-PB
Santa Cruz x Tombense
Paysandu x Altos
18/07
Volta Redonda x Floresta
Ferroviário x Manaus
Grupo B
16/07
São José 1 x 0 Oeste
17/07
Mirassol x Criciúma
Figueirense x Botafogo-SP
18/07
Ituano x Ypiranga-RS
19/07
Paraná x Novorizontino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

oeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados