Série C: Com gol na reta final, São José-RS leva a melhor contra o Oeste

Na abertura da 8ª rodada da Série C, o São José recebeu o Oeste e venceu por 1 a 0. Com o placar, o Zequinha chegou aos 8 pontos, o que deixa o time na 7ª colocação da chave B. O Rubrão é o lanterna, com 2 pontos.
O único gol da partida veio na etapa final, quando Éverton Bala quebrou a barreira do Oeste e deu a vitória ao São José na marca dos 44 minutos.
Confira os jogos da 8ª rodada:
Grupo A
17/07
Jacuipiense x Botafogo-PB
Santa Cruz x Tombense
Paysandu x Altos
18/07
Volta Redonda x Floresta
Ferroviário x Manaus
Grupo B
16/07
São José 1 x 0 Oeste
17/07
Mirassol x Criciúma
Figueirense x Botafogo-SP
18/07
Ituano x Ypiranga-RS
19/07
Paraná x Novorizontino