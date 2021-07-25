Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Série C: com gol de Walter, Botafogo-SP vence duelo paulista

Três partidas fecharam a 9ª Rodada na fase de grupos da terceira divisão nacional...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 20:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2021 às 20:01
Crédito: Atacante fez o primeiro do Pantera no jogo (Divulgação/Botafogo-SP
Três compromissos fecharam a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo (25) onde a partida de maior impacto (e também contexto histórico) foi o embate entre paulistas protagonizado por Botafogo-SP e Ituano na cidade de Ribeirão Preto.>Como ficou a classificação geral da Série C após a 9ª RodadaLucas Nathan inaugurou a contagem aos 33 minutos da etapa inicial para o time de Itu. Porém, no início da etapa complementar, Walter deixou tudo igual no Estádio Santa Cruz enquanto Neto Pessoa tratou de marcar o tento da vitória botafoguense já na reta final do compromisso, mais precisamente aos 41 minutos.
Como impacto direto na classificação da terceirona, o Botafogo-SP chegou aos 16 pontos ganhos, ocupando a quinta colocação no Grupo B, enquanto o Ituano se manteve nas 16 unidades.
Porém, tendo um gol marcado a mais do que o Pantera, o Galo de Itu segue na quarta colocação, dentro do G4.
Veja os outros resultados do domingo (25) na Série C
Altos 2 x 2 JacuipenseManaus 1 x 1 Paysandu

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados