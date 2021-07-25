Série C: com gol de Walter, Botafogo-SP vence duelo paulista

Três compromissos fecharam a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo (25) onde a partida de maior impacto (e também contexto histórico) foi o embate entre paulistas protagonizado por Botafogo-SP e Ituano na cidade de Ribeirão Preto.>Como ficou a classificação geral da Série C após a 9ª RodadaLucas Nathan inaugurou a contagem aos 33 minutos da etapa inicial para o time de Itu. Porém, no início da etapa complementar, Walter deixou tudo igual no Estádio Santa Cruz enquanto Neto Pessoa tratou de marcar o tento da vitória botafoguense já na reta final do compromisso, mais precisamente aos 41 minutos.
Como impacto direto na classificação da terceirona, o Botafogo-SP chegou aos 16 pontos ganhos, ocupando a quinta colocação no Grupo B, enquanto o Ituano se manteve nas 16 unidades.
Porém, tendo um gol marcado a mais do que o Pantera, o Galo de Itu segue na quarta colocação, dentro do G4.
Veja os outros resultados do domingo (25) na Série C
Altos 2 x 2 JacuipenseManaus 1 x 1 Paysandu