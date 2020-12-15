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futebol

Série C: Com direito a golaço, Ituano vence o Vila Nova

Galo saiu atrás do marcador e conseguiu sair de campo com três pontos importantes...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 22:50

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 22:50

Crédito: Heber Gomes/Divulgação Ituano
No estádio Olímpico, o Ituano surpreendeu o Vila Nova e venceu por 2 a 1. Com o placar, o time de São Paulo começa com o pé direito a Segunda Fase.Na próxima rodada, o Vila Nova mede forças com o Santa Cruz, no Arruda. O Ituano encara o Brusque, em Itu.
O duelo
Com o duelo movimentado desde o início, o primeiro gol não demorou a sair. Aos 8 minutos, a jogada coletiva do Vila Nova saiu e Henan, saiu na cara do goleiro. Com calma, o atacante bateu cruzado e colocou o Tigre em vantagem.
Sem se intimidar, o Ituano foi em busca do empate e conseguiu antes do intervalo. O Vila errou na saída de jogo e Bruno Mota acionou Gabriel Tallari, que não desperdiçou, 1 a 1.
A virada veio na etapa final. Na cobrança de falta, Fillipe Souto disparou um canhão de fora da área e acertou o ângulo, 2 a 1. placeholder

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