Série C: Com direito a golaço, Ituano vence o Vila Nova

Crédito: Heber Gomes/Divulgação Ituano

No estádio Olímpico, o Ituano surpreendeu o Vila Nova e venceu por 2 a 1. Com o placar, o time de São Paulo começa com o pé direito a Segunda Fase.Na próxima rodada, o Vila Nova mede forças com o Santa Cruz, no Arruda. O Ituano encara o Brusque, em Itu.

O duelo

Com o duelo movimentado desde o início, o primeiro gol não demorou a sair. Aos 8 minutos, a jogada coletiva do Vila Nova saiu e Henan, saiu na cara do goleiro. Com calma, o atacante bateu cruzado e colocou o Tigre em vantagem.

Sem se intimidar, o Ituano foi em busca do empate e conseguiu antes do intervalo. O Vila errou na saída de jogo e Bruno Mota acionou Gabriel Tallari, que não desperdiçou, 1 a 1.