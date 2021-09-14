Série C: classificado para segunda fase, Mazola Júnior mantém pés no chão e mira melhora do Ituano

Crédito: Miguel Schincariol/Ituano F.C

Apenas uma derrota em 14 jogos: esse é o retrospecto do Ituano após a chegada do técnico Mazola Júnior. O histórico faz com que o Galo de Itu esteja na segunda colocação do grupo B, com 31 pontos, dois a menos que o líder, Novorizontino, Além disso, o time paulista está classificado para a segunda fase da Série C. Com mais dois jogos pela frente para finalizar a fase de grupos, a ideia do treinador é se manter na ponta para ter vantagem no mata-mata.> Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu

- Não penso muito nesse aproveitamento, penso que já estamos classificados e que precisamos manter, no mínimo, esse segundo lugar. Dessa forma, iremos jogar os jogos decisivos em casa, o que é uma grande vantagem, por isso pensaremos jogo a jogo para garantir essas primeiras colocações - comentou.

No entanto, quem vê a situação atual, não imagina o projeto por trás para que o clube se encontre nesse bom momento. A chegada de Mazola trouxe o “espírito de Série B” para a equipe, algo que o treinador faz questão de mencionar.

> Veja a tabela da Série C

- Eu sou um cara que tenho uma identidade com a Série B, foi por lá onde dirigi mais jogos com os times, portanto, esse foi o espírito que tentei trazer quando cheguei, pegamos alguns jogadores sem espaço na segunda divisão, trouxemos e eles assimilaram bem a pegada e os nossos objetivos por aqui - disse Mazola.

Agora, com o quadrangular cada vez mais perto de chegar, Mazola tem como único objetivo o acesso. Ele ainda destacou que o time precisa pensar jogo a jogo, mas, de acordo com o treinador, se o acesso não vier, "nada" do que o grupo fizer vai ter valido a pena.

- O objetivo, a partir do momento em que classificamos, é o acesso. De nada vai adiantar todo esse percentual, a boa campanha na primeira fase, se não conseguirmos subir de divisão. Temos que pensar jogo a jogo, lógico, mas se o acesso não vier, nada do que fizemos vai valer.