Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Série C: Brusque e Ypiranga-RS vencem no domingo

Quatro jogos agitaram a 5ª rodada da competição nacional neste domingo...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 23:02

06 set 2020 às 23:02
Crédito: Divulgação/Brusque
Quatro jogos deram continuidade na 5ª rodada da Série C. Confira abaixo um resumo dos confrontos deste domingo.Ypiranga x Tombense
No Colosso da Lagoa, o Ypiranga venceu a Tombense por 2 a 0 com gols de Fernandinho e Douglas. Com isso, o time gaúcho ficou na quarta colocação, com 8 pontos. A Tombense é a oitava colocada, com 3 pontos.
Criciúma x Volta Redonda
No Heriberto Hulse, o Criciúma não fez o dever de casa diante do Volta Redonda e ficou no empate por 1 a ‘1. O resultado deixou o Tigre com 8 pontos e na terceira colocação da chave B. O Voltaço está na vice-liderança, com 11 pontos.
Boa Esporte x Brusque
Em Varginha o Brusque fez mais uma vítima. Desta vez, o Boa Esporte não foi páreo e acabou superado por 1 a 0. O resultado colocou o time catarinense na liderança da chave B, com 12 pontos. O Boa é o penúltimo colocado, com 2 pontos.
Ferroviário x Manaus
O Ferroviário abriu o placar através de Wellington Rato. Na etapa final, o Manaus teve um pênalti a seu favor e Paulinho não desperdiçou. Agora, o Ferrão é o líder do grupo A, com 10 pontos. O Manaus é o quinto, com 6 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados