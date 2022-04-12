Série C: Brasil de Pelotas arranca empate com o Manaus

No jogo que fechou a rodada de estreia da Série C, Brasil de Pelotas e Manaus empataram por 1 a 1, no Bento de Freitas.

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Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas visita a Campinense. O Manaus recebe o Remo, em casa.

Os gols

Mesmo fora de casa, quem abriu o placar foi o Manaus. Na cobrança de lateral, Felipe Baiano desviou e Silvano empurrou para dentro da rede.

No prejuízo, o Brasil de Pelotas tentou de todas as formas a igualdade, mas pecou na hora da finalização.

O empate só veio nos minutos finais através de cobrança de pênalti. Marllon converteu e salvou o time da casa do revés.