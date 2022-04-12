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futebol

Série C: Brasil de Pelotas arranca empate com o Manaus

Xavante ficou atrás no marcador e conseguiu o gol de empate nos minutos finais...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 22:18

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 22:18

No jogo que fechou a rodada de estreia da Série C, Brasil de Pelotas e Manaus empataram por 1 a 1, no Bento de Freitas.
Calendário
Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas visita a Campinense. O Manaus recebe o Remo, em casa.
Os gols
Mesmo fora de casa, quem abriu o placar foi o Manaus. Na cobrança de lateral, Felipe Baiano desviou e Silvano empurrou para dentro da rede.
No prejuízo, o Brasil de Pelotas tentou de todas as formas a igualdade, mas pecou na hora da finalização.
O empate só veio nos minutos finais através de cobrança de pênalti. Marllon converteu e salvou o time da casa do revés.
Crédito: ítaloSantos/ManausFC

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