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futebol

Série C: Botafogo-PB e Manaus ficam no empate sem gols

No Almeidão, nenhum dos times conseguiram balançar a rede e continuam sem vencer...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 22:12

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 22:12

Crédito: Divulgação/Manaus FC
Em jogo isolado pela Série C, Botafogo-PB e Manaus bem que tentaram, mas o placar ficou inalterado do início ao fim, no Almeidão.O duelo
Ao longo do confronto, os dois times se arriscaram pouco no campo ofensivo. Quando exigidos, os goleiros apresentaram bons resultados e garantiram o empate sem gols.
A principal chance do jogo foi do Manaus. Nos minutos finais, Matheuzinho soltou uma bomba de fora da área e chacoalhou o travessão de Felipe.
Como fica?
Com a igualdade, o Botafogo-PB soma o primeiro ponto no torneio e está na sexta colocação da chave A. Enquanto isso, o Manaus tem dois pontos e está na quarta posição.

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