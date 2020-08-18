Série C: Botafogo-PB e Manaus ficam no empate sem gols

Em jogo isolado pela Série C, Botafogo-PB e Manaus bem que tentaram, mas o placar ficou inalterado do início ao fim, no Almeidão.O duelo
Ao longo do confronto, os dois times se arriscaram pouco no campo ofensivo. Quando exigidos, os goleiros apresentaram bons resultados e garantiram o empate sem gols.
A principal chance do jogo foi do Manaus. Nos minutos finais, Matheuzinho soltou uma bomba de fora da área e chacoalhou o travessão de Felipe.
Como fica?
Com a igualdade, o Botafogo-PB soma o primeiro ponto no torneio e está na sexta colocação da chave A. Enquanto isso, o Manaus tem dois pontos e está na quarta posição.