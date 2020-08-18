Série C: Botafogo-PB e Manaus ficam no empate sem gols

Crédito: Divulgação/Manaus FC

Em jogo isolado pela Série C, Botafogo-PB e Manaus bem que tentaram, mas o placar ficou inalterado do início ao fim, no Almeidão.O duelo

Ao longo do confronto, os dois times se arriscaram pouco no campo ofensivo. Quando exigidos, os goleiros apresentaram bons resultados e garantiram o empate sem gols.

A principal chance do jogo foi do Manaus. Nos minutos finais, Matheuzinho soltou uma bomba de fora da área e chacoalhou o travessão de Felipe.

Como fica?