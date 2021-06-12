Série C: 3ª rodada terá dois jogos entre paulistas, Santa Cruz e Paysandu buscando a reabilitação, duelo entre times tradicionais e muito mais; confira

O Campeonato Brasileiro da Série C entre na sua 3ª rodada neste sábado com confrontos muito interessantes. No Grupo A, destacamos os jogos entre Ferroviário x Santa Cruz e Jacuipense x Paysandu. As tradicionais equipes de Pernambuco e Pará seguram a lanterna da chave e buscam a reabilitação. Já no grupo B, o destaque vai para os confrontos entre equipes paulistas (Novorizontino x Oeste e Botafogo-SP x Mirassol) e um duelo que foi muito comum na Séries A e B: Paraná x Figueirense.A seguir, confira todos os jogos dos Grupos A e B do Campeonato Brasileiro da Série C: