Série C: 3ª rodada terá dois jogos entre paulistas, Santa Cruz e Paysandu buscando a reabilitação, duelo entre times tradicionais e muito mais; confira

O Campeonato Brasileiro da Série C entre na sua 3ª rodada neste sábado com confrontos muito interessantes. No Grupo A, destacamos os jogos entre Ferroviário x Santa Cruz e Jacuipense x Paysandu. As tradicionais equipes de Pernambuco e Pará seguram a lanterna da chave e buscam a reabilitação. Já no grupo B, o destaque vai para os confrontos entre equipes paulistas (Novorizontino x Oeste e Botafogo-SP x Mirassol) e um duelo que foi muito comum na Séries A e B: Paraná x Figueirense.A seguir, confira todos os jogos dos Grupos A e B do Campeonato Brasileiro da Série C:
Grupo ASábado (12 de junho)Manaus x Floresta – na Arena da Amazônia, às 17hJacuipense x Paysandu – em Pituaçu, às 19hDomingo (13 de junho)Tombense x Altos – em Tombos, às 11hBotafogo-PB x Volta Redonda, no Almeidão, às 16hSegunda-feira (14 de junho)Ferroviário x Santa Cruz, no Castelão, às 20h
Grupo BSábado (12 de junho)Novorizontino x Oeste, Jorge Ismael de Biasi, às 15hSão José-RS x Ituano, Francisco Novelletto, às 15hBotafogo-SP x Mirassol, estádio Santa Cruz, às 15hDomingo (13 de junho)Criciúma x Ypiranga-RS, Heriberto Hülse, às 11hParaná x Figueirense, Durival Britto, às 16h