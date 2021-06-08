Série B: Jean Carlos marca e Náutico bate o Vitória

Crédito: Reprodução/Náutico

O Náutico venceu mais uma na Série B. Nesta segunda-feira, o Timbu derrotou o Vitória por 1 a 0 e está 100% na competição, feito que deixa a equipe na liderança do torneio junto com o Brusque, com 6 pontos. O Leão é o 14º, com 1 ponto.

Calendário

Na próxima rodada, o Vitória mede forças contra o Operário-PR, no Barradão. O Náutico encara o Guarani, no Brinco de Ouro.

Sem Emoção

Vitória e Náutico realizaram um confronto pegado no meio-campo e poucas chances foram criadas. O Leão até tinha mais ímpeto, porém faltava chegada na hora de completar as jogadas.

Erick

A principal oportunidade veio com o Náutico. Em lance de habilidade, Erick deixou Wallace na saudade e bateu firme. A bola passou rente ao poste do Leão.

Gol

Com poucos segundos da etapa final, o Timbu conseguiu balançar a rede. Jean Carlos levantou, a bola pegou efeito e entrou direto, 1 a 0.

Travessão

Com o Náutico fechado, o Vitória encontrava dificuldades para criar boas oportunidades. Porém, em raro momento de lucidez do ataque, a bola chegou limpa nos pés de Soares, que soltou o pé e carimbou o poste.

Cadeado

Na reta final do confronto, o Vitória se lançou ao ataque, mas o Náutico não teve trabalho para segurar as investidas e saiu de campo com mais uma vitória.

VITÓRIA 0 X 1 NÁUTICOLocal: Barradão, Salvador (BA)Data-Hora: 07/6/2021 – 20hÁrbitro: Leonardo Sígari Zanon (PR)Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos(PR) e Rafael Trombeta(PR)