Série B: CRB e Guarani brigam novamente pela última vaga do G-4

Crédito: Guarani está na cola do CRB (Thomaz Marostegan/Guarani FC

A briga por uma vaga no G-4 da Série B pega fogo e a rodada do fim de semana será emocionante para os torcedores do CRB e Guarani.

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Diante dos altos e baixos dos rivais, os times monopolizam no momento a última vaga da zona de acesso à elite do futebol nacional.

No momento, quem leva a vantagem na disputa é o CRB, que tem 44 pontos e aparece na 4ª colocação. O Bugre vem logo atrás, com 41 pontos.

No fim de semana, enquanto o CRB tenta emplacar um triunfo em cima do Avaí, no Rei Pelé, o Guarani mede forças contra o Coritiba, no sempre complicado Couto Pereira.