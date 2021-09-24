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futebol

Série B: CRB e Guarani brigam novamente pela última vaga do G-4

Galo e Bugre novamente entram em campo no fim de semana de olho na disputa pela elite nacional...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 15:04

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 15:04
Crédito: Guarani está na cola do CRB (Thomaz Marostegan/Guarani FC
A briga por uma vaga no G-4 da Série B pega fogo e a rodada do fim de semana será emocionante para os torcedores do CRB e Guarani.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Diante dos altos e baixos dos rivais, os times monopolizam no momento a última vaga da zona de acesso à elite do futebol nacional.
No momento, quem leva a vantagem na disputa é o CRB, que tem 44 pontos e aparece na 4ª colocação. O Bugre vem logo atrás, com 41 pontos.
No fim de semana, enquanto o CRB tenta emplacar um triunfo em cima do Avaí, no Rei Pelé, o Guarani mede forças contra o Coritiba, no sempre complicado Couto Pereira.
Vale lembrar que, o Bugre só entra na zona de acesso caso vença o seu jogo e o CRB perca o seu compromisso.

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