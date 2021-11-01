Série B: como o Avaí deve começar o jogo diante do Brasil de Pelotas

Crédito: Zagueiro está no clube desde 2016 (André Palma Ribeiro/Avaí F.C.

Uma presença e uma ausência dentre os nomes mais experientes que fazem parte do elenco do Avaí devem marcar a composição da equipe que vai enfrentar o Brasil de Pelotas, na próxima terça-feira (2), às 16h (de Brasília), pela 33ª Rodada da Série B.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNo caso da presença, o zagueiro Betão deve retornar a equipe titular de Claudinei Oliveira depois de ficar de fora na derrota por 2 a 1 para o Operário, em Ponta Grossa. Na oportunidade, ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Curiosamente, o mesmo motivo obriga o time Azzurra a encontrar uma alternativa para a lateral-direito pelo fato de Edilson, apesar de não ter entrado no último jogo, ter tomado o terceiro cartão do banco de reservas.

Por outro lado, a ausência de Edilson acabará naturalmente dando mais tempo para o jogador melhorar suas condições físicas. Sentindo dores ainda no aquecimento do revés para o Operário na região do púbis, ele deu lugar na equipe para Diego Renan, nome que deve permanecer para o compromisso diante da equipe gaúcha.