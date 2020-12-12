Série B: Botafogo-SP e Náutico jogam em Ribeirão Preto no 'duelo de seis pontos'

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O 18° colocado na Série B do Brasileirão visita, no próximo domingo (13) às 18h15 no estádio Santa Cruz, o 19° no confronto que visa melhorar as campanhas de Botafogo-SP e Náutico para escaparem do iminente rebaixamento.

Com duas vitórias nas últimas cinco rodadas sendo que o time vem de triunfo sobre o Brasil de Pelotas no compromisso anterior, o Timbu não terá Kieza, machucado e também suspenso pelo terceiro amarelo, além de Magno, que sequer estreou e rompeu o tendão de Aquiles durante uma atividade e não deve jogar até o fim da competição.

O Bota, por sua vez, acumula duas derrotas, dois empates e somente uma vitória (também na última rodada onde ganhou atuando em casa diante da Ponte Preta) além de ter um número considerável de nomes entregues ao departamento médico do clube em diferentes estágios de recuperação.