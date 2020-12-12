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Série B: Botafogo-SP e Náutico jogam em Ribeirão Preto no 'duelo de seis pontos'

Alvirrubro e Pantera estão dentro da zona de rebaixamento onde apenas quatro pontos os separam...

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 17:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2020 às 17:06
Crédito: Reprodução/Site Oficial
O 18° colocado na Série B do Brasileirão visita, no próximo domingo (13) às 18h15 no estádio Santa Cruz, o 19° no confronto que visa melhorar as campanhas de Botafogo-SP e Náutico para escaparem do iminente rebaixamento.
Com duas vitórias nas últimas cinco rodadas sendo que o time vem de triunfo sobre o Brasil de Pelotas no compromisso anterior, o Timbu não terá Kieza, machucado e também suspenso pelo terceiro amarelo, além de Magno, que sequer estreou e rompeu o tendão de Aquiles durante uma atividade e não deve jogar até o fim da competição.
O Bota, por sua vez, acumula duas derrotas, dois empates e somente uma vitória (também na última rodada onde ganhou atuando em casa diante da Ponte Preta) além de ter um número considerável de nomes entregues ao departamento médico do clube em diferentes estágios de recuperação.
Rafinha sentiu dores no intervalo do embate com a Ponte e é dúvida, Wellington Tanque negocia a renovação contratual e está impedido de atuar além de outros sete nomes onde quatro deles devem retornar em até 15 dias (Victor Bolt, Ferreira, Martinelli e Matheus Índio) além de Elicarlos, Naldo e Luketa, atletas que devem entrar na fase de transição na próxima semana.

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