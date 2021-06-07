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futebol

Série B: Avaí e Vila Nova-GO ficam no empate

Com gols na etapa final, Leão e Tigre pouco fizeram ao longo dos 90 minutos...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 22:28

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 22:28

Crédito: Divulgação/Vila Nova
Na Ressacada, o Avaí chegou a abrir vantagem, mas o Vila Nova buscou o empate e o duelo ficou no 1 a 1. Com o placar, o Leão é o penúltimo, com 1 pontos. O Tigre é o 11º, com 2 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Avaí faz duelo caseiro diante do Brusque, na Ressacada. O Vila Nova mede forças contra o CSA, no OBA.
Primeiro Tempo
Os primeiros 45 minutos foram assustadores para os torcedores. Com pouca qualidade técnica, Avaí e Vila Nova pouco fizeram. Diante do jogo truncado, o Leão precisou apostar na bola aérea e teve um abafa nos minutos finais, mas o goleiro Geromy salvou o Tigre.
Segundo Tempo
Com pouco mais de 3 minutos, Bruno Silva aproveitou o cruzamento e abriu o placar a favor do Avaí. Com a vantagem, o Leão tentou administrar o marcador, mas faltou vontade de buscar o segundo gol, que deixou o confronto aberto.
Empate
Aos 38 minutos, o que o Avaí mais temia aconteceu. Jonatan levantou e Renan Mota completou para o fundo da rede, 1 a 1.

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