'Seria imprudente que Suárez jogasse os 90 minutos', diz Setién

- Não tenho dúvidas com Messi. Quanto ao Suárez, seria imprudente ele jogar o jogo inteiro, pois precisamos evitar colocá-lo em risco. Temos que decidir se é melhor começar ou entrar mais tarde. Suárez é um jogador de futebol extraordinário, ele atende a condições que qualquer um poderia usar muito bem. Ele é participativo, pressiona os rivais, está em constante movimento e também é altamente eficaz diante do gol, é um ótimo complemento sem dúvida - revelou.

- Embora sejam jogadores de futebol e acostumados a dois jogos por semana, a questão é como será isso depois de três meses sem competir. Agora, em seis dias, teremos três jogos. Os jogadores ficaram três meses sem competir e sem sair de casa, isso nunca aconteceu. Eles realmente querem competir novamente.E MAIS:Balotelli vai ao CT do Brescia para treino, mas é barrado na entradaSamu Castillejo, do Milan, é vítima de assalto na ItáliaKevin Trapp, do Eintracht Frankfurt, aponta vulnerabilidade do BayernNapoli é mais um clube interessado em Ferrán Torres, do ValenciaConfira! Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaCom disputa pela liderança acirrada, Porto e Benfica voltam a jogar nesta quarta-feira pelo Português E MAIS: