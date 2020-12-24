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futebol

Sérgio Sette Câmara se despede do Galo e diz que o 'dever foi cumprido'

O presidente alvinegro entrega o cargo para Sérgio Coelho no dia 4 de janeiro...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 17:52
Crédito: Sette Câmara presidiu o Galo de 2018 a 2020 e não quis tentar a reeleição-(Reprodução/Twiiter Sergio Sette Camara
A “Era Sérgio Sette Câmara'' está no fim. O futuro ex-presidente do Atlético-MG, entrega o cargo para Sérgio Coelho no dia 4 de janeiro. O atual mandatário fez sua despedida oficial esta semana e postou em sua conta do Twitter que encerrou um ciclo pelo clube, que comandou de 2018 até o fim de 2020. - Enfrentei, com coragem e determinação, inúmeros desafios e obstáculos, para entregar o clube muito melhor, organizado, com futebol profissional masculino e feminino, e de base reestruturados, e preparados para dar o retorno que tanto almejamos - postou Sette Câmara.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A ATUALIZADA Sérgio Sette Câmara foi eleito em dezembro de 2017 e não quis tentar um novo mandato, cedendo espaço para Sérgio Coelho, que conta com o apoio dos mecenas do clube, os 4R´s. O grupo é formado pelo ex-presidente Ricardo Guimarães, pelo vice do conselho, Rafael Menin, e pelos conselheiros Rubens Menin e Renato Salvador. Em sua passagem pelo Galo, Sette Câmara teve apenas um título, o Mineiro de 2020, tendo notabilizado sua gestão por acertos administrativos e saneamento financeiros. Os próximos três anos terão Sérgio Coelho, o vice, José Murilo Procópio no comando do clube, e o colegiado, formado pelos empresários citados acima.

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