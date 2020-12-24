Sérgio Sette Câmara se despede do Galo e diz que o 'dever foi cumprido'

A “Era Sérgio Sette Câmara'' está no fim. O futuro ex-presidente do Atlético-MG, entrega o cargo para Sérgio Coelho no dia 4 de janeiro. O atual mandatário fez sua despedida oficial esta semana e postou em sua conta do Twitter que encerrou um ciclo pelo clube, que comandou de 2018 até o fim de 2020. - Enfrentei, com coragem e determinação, inúmeros desafios e obstáculos, para entregar o clube muito melhor, organizado, com futebol profissional masculino e feminino, e de base reestruturados, e preparados para dar o retorno que tanto almejamos - postou Sette Câmara.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A ATUALIZADA Sérgio Sette Câmara foi eleito em dezembro de 2017 e não quis tentar um novo mandato, cedendo espaço para Sérgio Coelho, que conta com o apoio dos mecenas do clube, os 4R´s. O grupo é formado pelo ex-presidente Ricardo Guimarães, pelo vice do conselho, Rafael Menin, e pelos conselheiros Rubens Menin e Renato Salvador. Em sua passagem pelo Galo, Sette Câmara teve apenas um título, o Mineiro de 2020, tendo notabilizado sua gestão por acertos administrativos e saneamento financeiros. Os próximos três anos terão Sérgio Coelho, o vice, José Murilo Procópio no comando do clube, e o colegiado, formado pelos empresários citados acima.